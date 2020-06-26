إحباط ترويج 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في الأسواق بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، صاحب مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر " تمهيداً لبيعها في الأسواق. كانت حملة تموينية نجحت في ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج، لحيازته (8 أطنان سلع غذائية "مكرونة، سكر حر، أرز أبيض"، 600 عبوة "زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر " تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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