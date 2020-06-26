"توصيلة الموت".. كشف غموض مقتل سائق توك توك في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن في القليوبية غموض العثور على جثة سائق توك توك بالخانكة، وتبين أن شخصين وراء الجريمة، لسرقة التوك توك الخاص بالقتيل.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بحافة ترعة الإسماعيلية.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة وقررا بسابقة اتفاقهما على سرقة إحدى الدراجات النارية "توك توك" كرهاً عن قائدها بصورة عشوائية ، وفي سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بتاريخ الواقعة بالانتظار بمكان العثور على الجثة بدراجة نارية "تروسيكل - ملكه" ، وتوجه الآخر إلى موقف المطرية بالقاهرة لاستدراج أحد قائدي مركبات "التوك توك" بزعم توصيله لصديقه لتعطل دراجته النارية وعقب وصولهما قاما بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" واقتياده إلى حافة الترعة أسفل الطريق بعيداً عن أعين المارة والإجهاز عليه بخنقه فأوديا بحياته.

استولى الجناة الهاتف المحمول والتوك توك الخاصين بالمجني عليه وهربا ، وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "السكين") ، وكذا (مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول المستولى عليه التروسيكل "الخاص بأحدهما").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.