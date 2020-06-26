"استغل غرقه في النوم".. كشف لغز مقتل حارس عقار تحت الإنشاء في العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجح قطاع الأمن العام بالتنيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، في كشف لغز مقتل حارس عقار تحت الإنشاء بالعبور. ورد بلاغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل - مُقيمة بدائرة القسم) باكتشافها إصابة زوجها أثناء تواجده بعقار تحت الإنشاء "كائن بذات المنطقة - مُكلف بحراسته"، وعدم تواجد دراجته النارية، ووفاته عقب وصوله للمستشفى متأثراً بإصابته. Advertisements أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام مشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل – له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بذات المنطقة). عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقرر بعقده العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية بصورة عشوائية وبيعها، كما أضاف المتهم المذكور أنه حال سيره بتاريخ الواقعة بجوار العقار حراسة المجني عليه تلاحظ له نومه بمدخله وبجواره دراجته النارية وغلق البوابة الحديدية الخاصة بالعقار فقام بالدلوف للعقار متسلقاً سوره الجانبي وحال محاولته الاستيلاء على مفتاح الدراجة النارية من المجني عليه شعر به ولدى مقاومته له قام بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية "عثر عليها بمكان الواقعة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على الدارجة النارية وهرب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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