الشرطة تساعد شابا تعطلت سيارته أعلى الطريق الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
قدمت دورية أمنية بالقاهرة، مساعدة لقائد سيارة أجنبى، عقب تعطل سيارته أعلى الطريق الأوسطي.
الواقعة بدأت أثناء مرور قول أمني أعلى الطريق الأوسطي تلاحظ توقف سيارة بجانب الطريق وبالفحص تبين أن السيارة قيادة (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) والذي قرر بتعطل السيارة؛ على الفور قام طاقم القول بمساعدته في إعادة تشغيل السيارة.
وأعرب قائد السيارة عن امتنانه لموقف القوة الأمنية، ووجه الشكر لرجال الشرطة لحرصهم على مساعدته وتقديم العون له.
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