بـ 3 كجم "بودر وأستروكس".. مباحث القاهرة تُسقط 4 تجار مخدرات بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، شن حملاتها الأمنية لضبط قضايا الاتجار في المواد المخدرة.

وأثمرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من البودر المخدر وزنت 150 جرامًا - مبلغ مالي - دراجة نارية بدون لوحات – ميزان حساس).

وضُبط خلال الحملات عاطل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 205 كيلو جرامات – مبلغ مالي – ميزان حساس – سلاح أبيض – هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.