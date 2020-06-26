محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، شن حملاتها الأمنية لضبط قضايا الاتجار في المواد المخدرة.
وأثمرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من البودر المخدر وزنت 150 جرامًا - مبلغ مالي - دراجة نارية بدون لوحات – ميزان حساس).
وضُبط خلال الحملات عاطل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 205 كيلو جرامات – مبلغ مالي – ميزان حساس – سلاح أبيض – هاتف محمول).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 3 كجم "بودر وأستروكس".. مباحث القاهرة تُسقط 4 تجار مخدرات بالسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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