"الأموال العامة": ضبط 4 قضايا نصب واختلاس مال عام خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط (4) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة، نصب وإحتيال على المواطنينن تزوير أوراق، اختلاس مال عام" وضُبط فيها مستندياً مبلغ (2,500000) إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى، مُتهم فيها (5) أشخاص.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.