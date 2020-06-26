محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن رجال إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص اشترك مع آخر في توريد كمية من الأقماح "حصاد العام الحالي" مخلوطة بأقماح "مستوردة غير صالحة للاستخدام" ومجهولة المصدر.
وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام (مورد أقماح محلية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتوريد كمية من الأقماح "حصاد العام الحالي" مخلوطة بأقماح مستوردة "غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر" وبها شوائب وسوس، للدفع بها وسط الأقماح السليمة داخل الصومعة، لتضليل المسئولين عنها والاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مستخدماً إحدى السيارات "محددة".
عقب تقنين الإجراءات قامت حملة أمنية بالاشتراك مع الجهات المعنية وأمكن استهداف السيارة المشار إليها، وتبين استقلال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) لها، وذلك حال تفريغ الأقماح المغشوشة داخل الصومعة ومحمل عليها كمية قدرها (22,130 طن) اثنين وعشرون طن ومائة وثلاثون كيلو أقماح مخلوطة، بالمخالفة للقانون.
بمواجهة مستقل السيارة المشار إليه، أقر بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول (مورد الأقماح المحلية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بها "شوائب وسوس".. ضبط 22 طن قمح مخلوطة بأقماح مستوردة في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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