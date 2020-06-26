ضبط تاجر غلال حاول ترويج 21 طن قمح غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط تاجر لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الغش التجاري.

وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية مفادها قيام (تاجر – مقيم بمحافظة الغربية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتجميع الغلال "القمح" المصابة بإصابات حشرية والغير صالحة للاستهلاك بقصد توريدها خلال موسم التوريد الحالي على إنها تم زراعتها وحصدها هذا العام، محققاً من وراء ذلك أرباحاً غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والجهات المعنية تم استهداف المتهم أثناء تواجده بإحدى الشونات بدائرة قسم شرطة أول العامرية مستقلاً إحدى سيارات النقل، وذلك حال توريده كمية قدرها (21,780 طن) من القمح، وبفحصها من الجهات المعنية تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.