الجامع الأزهر: غدا عودة الصلوات المفروضة.. واستمرار تعليق الأنشطة لإشعار آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف، فتح أبواب المسجد للمصلين لأداء الصلوات الخمس المفروضة عدا صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، ابتداءً من غد السبت.

وأكدت انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال المصلين، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الاحترازية، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأشارت إلى أنه سيتم مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهى على النحو التالي :

１- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالوضوء؛ لمنع انتشار الفيرس.

2- الالتزام بارتداء الكمامة، ولن يسمح بدخول من لا يرتديها.

3- على كل مصلٍّ إحضار سجادة الصلاة الخاصة به.

4- الالتزام بالتباعد بين المصلين فى ضوء الإرشادات التوضيحية من قبل إدارة الجامع، حيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن متر واحد.

5- الانصراف من الجامع بعد أداء الصلاة المفروضة وصلاة السنن مباشرة؛ حيث لايسمح بالمكوث بالجامع بأى حال من الأحوال.

6 - غلق مصلى السيدات .

7- عدم السماح بصلاة الجنائز بالجامع الأزهر إلى حين السماح بذلك.

ونوهت إدارة الجامع الأزهر إلى استمرار تعليق الأنشطة العلمية والدعوية والندوات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم سواء للرجال أو للنساء، لحين إشعار آخر.