على مدار اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 36 رحلة لنقل عالقين وبضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة ، 36 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، وتقل قرابة 4990 راكب مصري.

ويغادر المطار 35 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل 2063 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات الوصول تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وعدة عواصم أوروبية.

وأشارت إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".