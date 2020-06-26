بعد غياب 90 يوما.. وزير الأوقاف يعود لخطبة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة، من مسجد محمد علي بالقلعة، بعد غياب 90 يوما، عن المنابر، منذ تعليق الجمع والجماعات في 20 مارس الماضي.
وجاءت خطبة الجمعة التي ألقاها وزير الأوقاف حول "شرف الجندية المصرية"، بحضور 20 مصليا من وزارة الأوقاف، باتخاذ التدابير اللازمة، والتباعد الاجتماعي.
وألقى وزير الأوقاف، آخر جمعة قبل تقليل الجمع والجماعات، في الـ19 من مارس الماضي، من مسجد التلفزيون.
ويقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:
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