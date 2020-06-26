قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة، غدا السبت، وهي (تقسيم النصر للسيارات - وادي حوف - حدائق حلوان - عزبة زين - المصانع - عزبة الصفيح - الهجانة - المعصرة).

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الجمعة، أنه سيتم قطع المياه من الساعة العاشرة صباح غد، وحتى العاشرة مساء نفس اليوم، نظرًا لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط المياه قطر ١٤٠٠ مم (العكرة) بمأخد محطة مياه شمال حلوان.

‎وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.