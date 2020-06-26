أخبار مصر | "مكافحة الإدمان" يعتمد مشروع الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات للسنوات الخمس المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "مكافحة الإدمان" يعتمد مشروع الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات للسنوات الخمس المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مشروع الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات والتدابير التنفيذية للوزارات والجهات المعنية عن خمسه سنوات المقبلة فى الفترة من 2020/ 2025.

ويأتي ذلك تمهيدا لعرض الخطة على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لإتخاذ قرار بشأنها.

وأعلنت "القباج"، استمرار الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال عام 2019/2020 بلغ 127 ألف مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14 محافظة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة.

ووجهت "القباج"، باستمرار دعم المتعافين وتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير التمويل اللازم وإقراض المتعافين من بنك ناصر الاجتماعي، ضمن مبادرة "بداية جديدة" لإنشاء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

من جانبه أستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أبرز إنجازات الصندوق والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيه 2020، حيث تم إفتتاح مراكز لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان بمحافظة المنيا بسعة 126 سريرا وأيضا بمحافظة مطروح بسعة 90 سرير.

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كما تم الانتهاء من إنشاء مركز علاج الإدمان بالبحر الأحمر ومركز لسحب المخدر بمطروح وأيضا مركز ببورسعيد، وجارى الإعداد لافتتاحهم من جانب القيادة السياسية، بجانب تدشين مركز علاج الادمان بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتكلفة مالية 155 مليون جنيه وجارى الإنشاء، كما أنه جارى إنشاء مركز علاجي، بالتعاون مع كلية الطب جامعة الفيوم وكذلك تنفيذ برامج التأهيل المهني لعدد 1100 مريض وتقديم 13 قرضا للمتعافبن من الادمان لإنشاء مشروعات صغيره لهم، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وفيما يتعلق بأنشطة الوقاية تم تنفيذ برنامج "اختار حياتك" لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى 3000 مدرسة و400 مركز شباب و40 معسكرا شبابيا و15 جامعة ومعهد عالى وأيضا لتنفيذ مبادرة "خدعوك فقالو واستفاد منها 20 الف عامل وحرفى بالمصانع في العديد من المحافظات المختلفة، بجانب افتتاح مقر للتطوع بجامعة القاهرة واستفاد منه 25 ألف طالب وطالبة كما تم انشاء مقرين بجامعات سوهاج وحلوان، ومن المقرر افتتاحهما مع العام الدراسي المقبل، وتنفيذ دبلوم خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع جامعة القاهرة وتنفيذ برنامج للناس قدرات الأخصائين الاجتماعيين بالمدارس بمشاركة 3000 أخصائي.

كما تم تنفيذ حملة إعلامية بالتعاون مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وبتمويل من بنك ناصر الاجتماعىُ خلال شهر رمضان الماضى وشاهدها 20 مليون على وسائل التواصل الإجتماعى، وأدت الى زيادة الإقبال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان الى 150%، إضافة إلى المتابعة مع مجلس النواب لاعتماد قانون الكشف على المخدرات بالجهاز الادارى للدولة.

وأشار "عثمان" أنه تم إنتاج 4 فيديوهات للتوعية بخطورة التدخين فى ظل جائحة كورونا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية شاهدها 2.5 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعى بجانب تنفيد حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات، حيث تم الكشف على 161 ألف موظف على مستوى جميع المحافظات وانخفضت نسبة التعاطى إلى 2% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019، بجانب أيضا تم تنفيذ حملات الكشف المبكر على سائقى الحافلات المدرسية،وتم الكشف على 5589 سائق فى 18 محافظة بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة التربية والتعليم وانخفضت نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية الى 1% بعدما كانت 12% عام 2014.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرة، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وممثلو وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والمالية والإعلام وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في يوم 26 يونيو من كل عام.