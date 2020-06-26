أخبار مصر | 6 مصريين يحصلون على 910 آلاف جنيه مستحقاتهم المتأخرة عن فترة عملهم بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 مصريين يحصلون على 910 آلاف جنيه مستحقاتهم المتأخرة عن فترة عملهم بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الخلافات العمالية مع ثلاث شركات، الصيانة وإنشاء ونقل المواد البترولية، والمقالاوت، وبابل للصيانة والتشغيل والتجارة بالمملكة.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي نجح في صرف مستحقات متأخرة وديا لـ 6 عمال مصريين ، وبلغت إجماليها 209 ألاف و742 ألف ريال سعودي، أى ما يوازى 903 ألاف 988 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة أحد العاملين بشركة مقاولات بالرياض حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة للعمال الست، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال سعد الدين: إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض لفت المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائي إلى أنه قام بالتواصل مع مسئولي الشركات الثالثة للمطالبة بمستحقات العمال وديا، فقد تبين أن العامل "علي.أ.ض" صدر له حكم قضائي ضد شركة بابل للصيانة والتشغيل والتجارة، وتم التواصل على الفور مع رئيس محكمة التنفيذ الدائرة 21 لاستصدار شيك بمستحقات المواطن بناء على قرار التنفيذ، وبالفعل تم استصدار أمر صرف شيك للمواطن بمبلغ 88 ألفا و742 ريالا سعوديا، وجار المتابعة لاستلام المستحقات.

كما تابع المستشار العمالي بالرياض تسوية النزاع بين أربع عمال ضد شركة صيانة وإنشاء خطوط نقل المواد البترولية وديا، وقامت الشركة بتسليم 78 ألف ريال سعودي للمستحقين.

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وفي نفس السياق قام المستشار أحمد رجائي بالتدخل لدى شركة المقاولات لحل مشكلة أحد العمال المصريين لصرف مستحقاته المتأخرة وتم استلام 43 ألف ريال سعودي، وقام مكتب التمثيل العمالي بإنهاء إجراءات تأشيرة خروج العامل بالتنسيق مع الشؤون القنصلية بالسفارة حتى يتسنى له العودة إلى أرض الوطن.

القوي العاملة: تعيين 40 شاباً وصرف 2.9 مليون جنيه لـ 6 ألاف عامل غير منتظم بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 40 شابا منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال الوزير : إن مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة الرئاسية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة ، حيث تم الصرف لـ 5 آلاف و844 عاملا غير منتظم وذلك في خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بإجمالي مليونين و922 ألف جنيه .

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية في تقريره الشهري للوزير ، أن المديرية قامت بتلقى 30 شكوى جماعية وتم تسويتها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، فضلا عن القيام بحملات تفتيشية من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 43 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص ، كما تابعت المنشآت السياحية التي تمت الموافقة على تشغيلها بنسبة 25 % والتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن .