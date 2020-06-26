أخبار مصر | وصول 6 رحلات استثنائية إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول 6 رحلات استثنائية إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصلت 6 رحلات طيران استثنائية إلى مطار القاهرة الدولي، صباح يوم الجمعة ،على متنهما نحو 1163 من المصريين العالقين، بالولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية، والكويت، واليمن، منذ توقف حركة الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المصادر، أنه وصلت رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة نيويورك، على متنها 317 راكبا، ووصلت رحلة خطوط إير كايرو القادمة من الرياض وعلى متنها 174 راكبا من المصريين.
وكما استقبل المطار رحلة أخرى لشركة آير كايرو قادمة من جدة وعلى متنها 174 راكبا، كما استقبل المطار رحلة خطوط النيل للطيران القادمة أيضا من مدينة جدة وتقل 161 راكبا، ورحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت والتي تقل 325 راكبا من المصريين، واستقبل المطار رحلة الخطوط اليمنية القادمة من سيون وتقل 12 راكبا.
وقالت المصادر، إن جميع يخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2533 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".