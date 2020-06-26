أخبار مصر | وصول 6 رحلات استثنائية إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول 6 رحلات استثنائية إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت 6 رحلات طيران استثنائية إلى مطار القاهرة الدولي، صباح يوم الجمعة ،على متنهما نحو 1163 من المصريين العالقين، بالولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية، والكويت، واليمن، منذ توقف حركة الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر، أنه وصلت رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة نيويورك، على متنها 317 راكبا، ووصلت رحلة خطوط إير كايرو القادمة من الرياض وعلى متنها 174 راكبا من المصريين.

وكما استقبل المطار رحلة أخرى لشركة آير كايرو قادمة من جدة وعلى متنها 174 راكبا، كما استقبل المطار رحلة خطوط النيل للطيران القادمة أيضا من مدينة جدة وتقل 161 راكبا، ورحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت والتي تقل 325 راكبا من المصريين، واستقبل المطار رحلة الخطوط اليمنية القادمة من سيون وتقل 12 راكبا.

وقالت المصادر، إن جميع يخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

Advertisements