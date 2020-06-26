أخبار مصر | غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غواصة تركية ، يصادف الكثيرون في حياتهم أشياءً من الطبيعي أن تحدث وأخرى هناك صعوبة في حدوثها، ومصائب أخرى تحيق بأهلها وتضعهم في مرمى السخرية والاستهزاء، ولاسيمًا إذا ادعى أنه قوى عظمى وفجأة يفقد "غواصتين" في البحر الأبيض المتوسط ولم يستدل عليهما إلى الآن.

اختفاء غواصة تركية

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فقدان غواصة تركية بالقرب من السواحل الليبية خرجت في مهمة إلى الأراضي الليبية، تحقيقًا لمطامع أردوغان المتطرف، لتفاجأ بالمصير المجهول، وتفقد ضالتها ولم يعثر عليها إلى الآن، هي والغواصة الأخرى التي خرجت للبحث عليها.

غواصة تركية تحرج أردوغان

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم "أردوغان أبو غواصة تايهة" على موقع تويتر ليلقى تعليقات مثيرة للسخرية، متعلقة بكلمة غواصة تايهة التي تصدرت البحث ولاقت تعليقات مضحكة وتوضح حقيقة أردوغان الوهمية.

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غواصة تركية فضيحة أردوغانية جديدة

وتصدرت غواصة تايهة تريند محرك البحث جوجل اليوم الجمعة، بعدما انتشلات أنباء عن اختفاء غواصتين بالقرب من السواحل الليبية وسط استهزاء كبير من الرئيس التركي الواهي أردوغان "الطامع" الذي يعيش في مجتمع وهمي أنشأه بذاته.

السخرية من اختفاء غواصة تركية

وانتشرت التعليقات الساخرة على التركي أردوغان بعدما زاد الطلب والبحث على غواصة تركية وتداول الوسم "أردوغان أبو غواصة"، ليمر بيوم سيء كما اعتاد مؤخرًا أن يكون سخرية الجميع وكافة مواقع التواصل الاجتماعي.

غواصة تركية تفضح نظام أردوغان

ويواصل أردوغان ونظامه "الإرهابي" في دعم الإرهاب على الأراضي الليبية، ويستمر في نقل المرتزقة والأجانب و الأسلحة إلى مدن الغرب الليبى دعمًا لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، وهو ما يدفع نحو تجدد الاقتتال وتصعيد العنف في البلاد رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار والدخول في عملية تفاوضية لنزع فتيل الأزمة ووضع خارطة طريق للحل، إلا أن غواصة تركية اختفت هي الأخرى بعدما خرجت وراء غواصة للبحث عنها لتلقى مصير "اختها".