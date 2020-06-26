مصر | ضبط تاجر لتجميعه الغلال الفاسدة لتحقيق مكاسب بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر لتجميعه الغلال الفاسدة لتحقيق مكاسب بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مديرية أمن الإسكندرية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الغش التجاري.

ووردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية مفادها قيام (تاجر – مقيم بمحافظة الغربية) بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتجميع الغلال "القمح" المصابة بإصابات حشرية والغير صالحة للاستهلاك بقصد توريدها خلال موسم التوريد الحالي على إنها تم زراعتها وحصدها هذا العام، محققًا من وراء ذلك أرباحًا غير مشروعة.

عوقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والجهات المعنية تم إستهداف المتهم المشار إليه أثناء تواجده بإحدى الشونات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية مستقلًا إحدى سيارات النقل، وذلك حال توريده كمية قدرها (21،780 طن) من القمح، وبفحصها من الجهات المعنية تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سيلق أخر.. نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على إثنين من العناصر الإجرامية، بمدينة 6 أكتوبر، وبحوتهما 3 كيلو أفيون، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، مفادها قيام صاحب جراج، ونجله "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم، تخصصا في مزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن ضبطهما بمأمورية برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث اكتوبر، حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما كمية من مخدر الأفيون وزنت 3،200 كيلو جرام، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من إقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج فواحات العطور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لحيازته 15،800 طن "عبوات خام مزيب عطور كحول" مستلزمات إنتاج، 17000 قطعة "فواحة عطور" منتج نهائي، 15000 قطعة إستيكر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 4 ماكينة تغليف "أدوات إنتاج" تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار أجهزة الأمن بالجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.