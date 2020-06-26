مصر | ضبط مرتكب واقعة مقتل حارس عقار بالعبور

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة مقتل حارس عقار بالعبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القليوبية في ضبط مرتكب واقعة مقتل حارس عقار تحت الإنشاء بالعبور بقصد سرقة دراجته النارية.

تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل - مُقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها إصابة زوجها أثناء تواجده بعقارتحت الإنشاء "كائن بذات المنطقة - مُكلف بحراسته"، وعدم تواجد دراجته النارية، ووفاته عقب وصوله للمستشفى متأثرًا بإصابته.

أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام مشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل – له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بذات المنطقة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وقرر بعقده العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية بصورة عشوائية وبيعها، كما أضاف المتهم المذكور أنه حال سيره بتاريخ الواقعة بجوار العقار حراسة المجنى عليه تلاحظ له نومه بمدخله وبجواره دراجته النارية وغلق البوابة الحديدية الخاصة بالعقار فقام بالدلوف للعقار متسلقًا سوره الجانبى وحال محاولته الإستيلاء على مفتاح الدراجة النارية من المجنى عليه شعر به ولدى مقاومته له قام بالتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية "عثر عليها بمكان الواقعة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على الدارجة النارية وهرب، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات واقعة العثور على جثة محامٍ داخل شقته بشارع الثلاثيني في منطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من أحد الأشخاص بالعثور على جثة نجل عمه، محام داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.

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ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية في الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة محام مقتولا داخل شقته، ومصاب بطعنات متفرقة بجسده.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات، وفحص علاقات المجني عليه، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل سكنه، والتوصل إلى مرتكبي الجريمة.

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص (عامل بمقهي، سائق توك توك، بائع دواجن) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا وإختبائهم بإحدي الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهم بمكان إختبائهم بشقة مستأجرة بمنطقة 6 أكتوبر بدائرة قسم أول العامرية، وبحوزتهم مبلغ مالي 14،660 جنيه، هاتف محمول، 2 جهاز باور بنك، خاصين بالمجني عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وسابقة تعرفهم منذ عدة سنوات على المجني عليه أثناء فترة عمله بأحد الفنادق الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة خلال ترددهم للإقامة بالفندق وإعتيادهم التردد عليه بالشقة محل الواقعة ونظرًا لتراكم الديون أقساط مركبة توك توك، على المتهم الثانى "السائق" فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه.

وأشاروا إلى توجههم للشقة محل الواقعة وتعدى عليه المتهمان الثاني والثالث بسكين فأصابوه بطعنات متفرقة أودت بحياته وإستولوا على مبلغ 19 ألف جنيه، هاتفين محمول، 2 جهاز باور بنك.

وأضافوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، أنهم هربوا بعد ذلك وتخلصوا من السكين وأحد الهاتفين بإلقائهما بمياه أحد المصارف المائية ثم توجهوا لمدينة الإسكندرية للإختباء بها وأنفقوا باقى المبلغ المستولى عليه خلال فترة هروبهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات