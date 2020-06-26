مصر | جهود مباحث الأموال العامة في ضبط القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود مباحث الأموال العامة في ضبط القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة، نصب واحتيال على المواطنينن تزوير أوراق، اختلاس مال عام" وضُبط فيها مستنديًا مبلغ (2،500000) اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى، مُتهم فيها (5) أشخاص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واستهدفت أجهزة الأمن بالجيزة، مخزن مستلزمات طبية مخالف بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وعُثر بداخله قرابة 15 ألف كمامة وكمية من الكحول مجهولة المصدر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت قد ورد معلومات لضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها وجود مخزن للمستلزمات الطبية مخالف للاشتراطات كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالكه أخصائي تحاليل، مقيم بدئرة القسم، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 18 جركن كحول 20 لتر، قرابة 15000 كمامة منتج نهائي، 5 كرتونة جاونتي طبي بكل كرتونة 50 علبة، 7 شكائر بلاستيك بداخلهم زجاجات فارغة للتعبئة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدي لجرائم الغش التجاري.

فيما داهم ضباط مباحث الجيزة، مصنع كمامات غير مرخص، بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وعثر بداخله على 100 ألف قمامة قماش، مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات وتحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين مفادها قيام مهندس زراعي، مدرس، مقيمان بدائرة المركز، باتخاذ مسكن الأول مصنع لإنتاج وتصنيع كمامات القماش من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بالأسواق مستغلين الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبطهما، وبالتفتيش تم ضبط 100 ألف كمامة قماش منتج نهائي، كمية من المعدات ومستلزمات الإنتاج، وتحفظت القوات على المضبوطات، وإقتادت المتهمين إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بممارسة نشاطهما غير المشروع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.