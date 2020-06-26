مصر | في لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يساعد مواطن في إصلاح عطل سيارته

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يساعد مواطن في إصلاح عطل سيارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أمن القاهرة بتلبية استغاثة أحد المواطنين ومساعدته في إصلاح عطل السيارة أعلى الطريق الأوسطي، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الداخلية.

وتعود الواقعة أثناء مرور قول أمني أعلى الطريق الأوسطي وتلاحظ توقف سيارة بجانب الطريق وبالفحص تبين أن السيارة قيادة (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) والذي قرر بتعطل السيارة، وعلى الفور قام طاقم القول بمساعدته في إعادة تشغيل السيارة.

وأعرب قائد السيارة عن إمتنانه لموقف القوة الأمنية، ووجه الشكر لرجال الشرطة لحرصهم على مساعدته وتقديم العون له.

ومن ناحية أخرى، أصيب أحد أفراد الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، خلال مشاركته في عملية السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بشارع ميشيل باخوم، بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة.

ونجحت القوات في إنقاذ 9 أطفال، قبل إصابتهم في الحريق، وجري انزالهم بواسطة السلم الهيدروليكي، لنشوب الحريق في الطابق القبل الأخير بالعقار.

وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى أن ماس كهربائي بوحدة التكييف السبب في نشوب الحريق.

ونجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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كان اندلع حريق هائل في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة ونجح محاولات في السيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بإندلاع النيران بشقة سكنية بشارع ميشيل باخوم بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، قبل وقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن شخصين الذين لقيا مصرعهما حال حفرهما تنقيبا عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، توفيا غرقا بـ"ترنش صرف صحي"، حال تنقيبهما عن الآثار،

كان لقي شخصان مصرعهما، حال تنقيبهما عن الآثار بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بمصرع شخصين حال تنقيبهما عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية ميت رهينة بنطاق المركز.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، توصلت إلى أنه حال حفر عاملين إحداهما من محافظة الفيوم والآخر من محافظة بني سويف بالحفر أسفل المنزل محل البلاغ، تنقيبا عن الآثار، لقيا مصرعهما، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين، وألقت قوة أمنية برئاسة النقيب أحمد فايز والنقيب محمد جمال معاوني مباحث المركز من القبض على صاحب المنزل، وإقتياده إلى ديوان المركز.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.