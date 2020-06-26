شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 1050 متر في بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة تكثف الحملات المكبرة لإزالة حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى ومساواه المخالفة حتى منسوب سطح الأرض على نفقه المخالف، ومصادرة معدات البناء وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وأوضح «غراب»، أن رئاسة مركز ومدينة بلبيس قامت بشن حملة مكبرة لتنفيذ إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بمرافقة قوات الشرطة وذلك بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب، حيث تم إزالة حالة تعدى بأرض «جلفينا» بمساحه ١٠٥٠ متر، عبارة عن قواعد خرسانية، وتم إزالتها وردمها كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على استمرار الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزاله الصادرة للمخالفين بكل حزم وقوه وتطبيق القانون على لمن تسول له نفسه التعدى على الرقعه الزراعية لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على المخالفين، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات المخالفة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.