شكرا لقرائتكم خبر عن «النيل حياتنا» بـ7 لغات.. «الهجرة» تطلق فيلمًا حول حق مصر التاريخي في مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الهجرة بإعداد فيلم توضيحي قصير، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل ودحض المزاعم الإثيوبية في هذا الصدد.

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الفيلم تم إخراجه بسبع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

ودعت وزيرة الهجرة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقا للغتها.

كما دعت وزيرة الهجرة أبناء مصر إلى إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر- وكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت.

وتم نشر الفيلم على صفحات وزارة الهجرة الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تهدف الوزارة إلى نشره بشكل واسع بحيث يتم تداوله في كافة أنحاء العالم.

الإصدارات السبعة للفيلم بالسبع لغات:

Advertisements