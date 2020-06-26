شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي عدم تسليم طلاب الثانوية «بوكليت» المواد غير المضافة للمجموع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن عدم تسليم طلاب الثانوية العامة «بوكليت» المواد غير المضافة للمجموع.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تسليم طلاب الثانوية العامة «بوكليت» المواد غير المضافة للمجموع، مُوضحةً أنه قد تم تسليم الطلاب «البوكليت» الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وفي حال عدم تسلّم أي طالب «البوكليت» الخاص بتلك المواد يستطيع أن يتسلمها من لجنته بعد توقيعه على عدم التسلم، كما سيتسلم الطلاب «بوكليت» التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتم وضع عدد من القواعد والضوابط الواجب اتباعها قبل دخول لجان امتحان الثانوية العامة، والتي تتمثل في الحضور مبكراً إلى لجنة الامتحان استعداداً لدخول اللجنة من الثامنة صباحاً، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، والالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم من خلال المرور عبر البوابة الإلكترونية داخل اللجنة، وعدم مصافحة الطلاب وبعضهم لمنع حدوث أي مشكلات صحية أو نقل أي أمراض، مع الالتزام بمقر الجلوس داخل لجنة الامتحان وعدم التنقل بين المقاعد، وكذلك الحرص على وجود تباعد بين الطلاب خلال الاصطفاف لدخول اللجنة وأثناء التعقيم، بالإضافة إلى عدم حيازة أي وسائل تساعد على الغش لأنه سيتم الكشف عليها وتفتيش الطلاب لحظة دخولهم، وإذا شعر الطالب بأي مشكلة صحية أو ظهرت عليه أعراض كورونا يجب إبلاغ الملاحظ فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى الابتعاد عن إثارة المشكلات داخل اللجنة أو التعدي على الملاحظين أو المراقبين.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).