شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تسجل 13 إصابة بـ«كورونا» ليرتفع العدد إلى 255 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت اليوم 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالًا عدد المصابين إلى 255 حالة، منهم 18 وفاة، وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضاف أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين، والتشديد على الإجراءات الوقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وأشار المحافظ إلى تعافي 126 مصابًا حتى الآن، وسلبية التحاليل لعدد 411 حالة، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر والالتزام بعد فترة إنهاء الحظر وبدء فتح المساجد وعودة بعض الأنشطة الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة وعدم التهاون.