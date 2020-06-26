شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل «100 مليون صحة» تستهدف 1333 مريضًا في أسبوعها الأول بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، نتائج المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة»، حيث بلغ إجمالي المترددين على القوافل العلاجية في الأسبوع الأول ١٣٣٣ مواطنًا للكشف وصرف العلاج وعمل قرارات نفقة الدولة.
وقال الطباخ إنه تم صرف علاج لـ ٦٢٩ مريضا، وعمل ٤١٨ قرارا جديدا للعلاج على نفقة الدولة، وتجديد ٢٨٦ قرارا سابقا.
وأعلن وكيل الوزارة استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة» لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالإضافة إلى القوافل العلاجية.
وناشد المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من وحدات تقديم الخدمة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر مقبلة، مشيرًا إلى أن أماكن الخدمة الحالية في المراكز الطبية ببنها ومشتهر بطوخ، والقناطر إدارة القناطر الخيرية، وطحانوب بشبين القناطر، وبهتيم بإدارة شبرا شرق، وعثمان بإدارة شبرا غرب، ووحدة الهادى بإدارة الخانكة.
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الوضع في مصر
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اصابات
61,130
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تعافي
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وفيات
2,533
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