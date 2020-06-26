شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء قنا» تشكر المحافظ بسبب متابعته المستمرة لمصابين للأطباء المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة أطباء قنا، بيانا الجمعة، يتضمن شكر وتقدير للواء أركان حرب أشرف الداودي، محافظ قنا، لدوره في الإطمئنان على الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، في مستشفيات العزل، أو العزل المنزلي، ومتابعته المستمرة لحالتهم الصحية.

وأشاد الدكتور أيمن خضاري، نقيب أطباء قنا، بجهود محافظ قنا، في متابعة الأطباء المصابين والعمل على تذليل ما يواجهونه من عقبات خلال فترة العلاج التي يقضونها في المستشفيات أو المنازل مضيفا أن التواصل الدائم من محافظ قنا، مع الأطباء المصابين كان ومازال له دور هام في ارتفاع الروح المعنوية لدى المصابين، ما كان له أثر إيجابي في تحسن حالتهم الصحية.

وأوضح خضاري، بأن النقابة تطمح وتسعي خلال الفترة القادمة لفتح مجال أوسع للتعاون مع محافظ قنا، للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، بما يساهم في خدمة المرضى من أبناء قنا.