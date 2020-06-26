شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يشهد الجلسة الختامية للدورة التدريبية لـ«تأهيل وتمكين الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجلسة الختامية لفعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، والتي قد تضمنت على مدار 3 أسابيع التدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون،الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات،وذلك عن طريق المحاضرات والجولات الميدانية.

كما شهدت فعاليات اليوم حضور كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وفريق عمل من المحافظة لمتابعة تنفيذ برامج التدريب.

قام مجموعة الشباب المشاركة باستعراض تجربة عملية لتطوير منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك بهدف التدريب على الجانب التطبيقي لما تمت دراسته خلال فترة الدورة في حل المشكلات وإدارة الأزمات، فقد قامت المجموعة بإعداد دراسة متكاملة لتطوير مشروع النظافة التابع للمحافظة.

وتناول مشروع التطوير على الدراسات اللازمة مثل: الدراسات الإدارية والفنية والمالية للوضع الراهن، ومقترحات التطوير والتحسين لذلك، وآلية تنفيذ تلك المقترحات، واحتوى مشروع التطوير على برنامج زمني للتنفيذ، وآليات للمتابعة والتقييم والتقويم في كل مرحلة أو بند من مكونات المشروع ليسهل تلافي السلبيات ودعم نقاط القوة.

واستطاع 3 من الشباب «الممثلين عن المجموعة»استعراض مكونات الدراسة التي تم إعدادها عن طريق مشاركة 46 شاب من المشاركين في مبادرة تأهيل وتمكين ،حيث ناقشهم المحافظ في عدد من التفاصيل العملية والفنية التي تضمنتها الدراسة، بالإضافة إلى تبادل النقاش والحوار بينهم وبين السكرتير العام المساعد رئيس مجلس إدارة مشروع النظافة، وفي حضور السكرتير العام الذي ناقش المجموعة في عدد من التفاصيل الإدارية الهامة .

بدوره أعرب محافظ بني سويف عن شكره لكل القائمين على إنجاح التجربة،التي تعد تجسيدا حقيقيا وتنفيذا على أرض الواقع لتوجيهات القيادة السياسية الواعية والواثقة في قدرات وإمكانات أبناء الوطن، والتي تترجمها الدولة في صورة خطوات عملية نحو تمكين الشباب وإتاحة كافة الفرص الممكنة أمام الشباب المصري الواعد الذي يمتلك الطاقة والقدرة والانتماء لخدمة وطنه.

وأثنى المحافظ على الدراسة التي تم استعراضها في الجلسة الختامية «اليوم»،مؤكدا على أنها مميزة، وقد بُذل فيها جهد كبير ومخلص ،ومشددا على دعمه لتنفيذها على أرض الواقع من خلال مجموعة الشباب الذي قاموا بإعدادها من منطلق من يقوم بالاقتراح سيقوم بتنفيذه،وذلك مع تدارك بعض الملاحظات الفنية والإدارية التي تم استعراضها خلال المناقشة، والتي ستظهر عندما تخرج الدراسة لحيز التنفيذ، مؤكدا على أن مايميز ذلك الجهد هو العمل بروح الفريق الواحد، وتحت مظلة وأهداف محددة، وأن تكون المصلحة العامة هي الهدف والمحرك الرئيسي للقيام بهذا العمل المشرف.

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ومن جهتهم أعرب الشباب عن سعادتهم الكبيرة بفخر قيادتهم بهم، مؤكدين على أنهم وجدوا الدعم الكامل منهم، وإتاحة كافة السبل أمامهم، شاكرين لمحافظ الإقليم الشاب الدكتور محمد هاني غنيم على إتاحة هذه المبادرة وتشجيعه لهم، وذلك من خلال اجتماعه بهم وحضوره جانبا من التدريب والتأهيل ،ومن خلال تكليف مجموعة مميزة بقيادة السيد بلال حبش نائب المحافظ لتذليل كافة المعوقات التي واجهتهم خلال تلك الفترة.