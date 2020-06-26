شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناخ زراعى: روشتة لـ"التين" لمواجهة ذبابة الفاكهة وزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شاكر أبو المعاطى، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعى بوزارة الزراعة، إن المتابعة الدورية من خلال إصدار الارشادات والتوصيات الفنية التي تصدر من قبل المعمل المركزي للمناخ، والمعاهد المختصة بمركز البحوث الزراعية، والإدارات الأخرى التى يجب على المزارعين اتباعها خلال موسم الصيف لكافة العمليات الزراعية لتجنب التأثير التغير المناخى وارتفاع درجات الحرارة على النمو والإنتاج والإصابات الحشرية والمرضية للمحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاج، حيث تلعب العوامل المناخية الدور الأكبر فى المنظومة الزراعية، لذا يجب توخى الحذر والأخذ بعين الاعتبار المناخ وأثره على الزراعة.

وأضاف رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعى، في تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن هناك حزمة ارشادية لمحصول " التين "يجب اتباعها، هو محصول من أهم محاصيل الفاكهة والمحببة لدى الجميع والواعدة فى غزو الصحراء لذا يجب العناية به جيدا حيث يتميز هذا المحصول بفترة حصاد طويلة لذا يجب العناية بعلميات الرى وعدم زيادة كميات الرى عن المعدل المطلوب حيث أن ارتفاع معدلات المياه مع ارتفاع درجات الحرارة تؤدى إلى كبر حجم الثمار عن المعتاد وتؤدى إلى تساقط الثمار لذا يجب الاخذ فى الاعتبار عملية الرى كما وكيفا ووقت الرى.

وتابع "شاكر" أنه أثناء درجات الحرارة المنخفضة آخر اليوم أو فى الصباح الباكر يتعرض محصول "التين" إلى حشرتين من أخطر الحشرات وهى ذبابة الفاكهة وذبابة التين، ويؤدى ذلك إلى تساقط الثمار وتلف كبير فى المحصول لذا ننصح دائما على أهمية توزيع المصايد والتى تعتبر عامل هام فى عملية القضاء على هذه الحشرات والعمل أيضا على تجميع الثمار المتساقطة والمصابة والتخلص منها بعيدا عن المزرعة لأنه من المعروف أن هذه الحشرات لها القدرة على الطيران إلى مسافات طويلة.

كما تسبب إصابات كبيرة للعوائل المجاورة ، وننصح أن يكون جمع الثمار الناضجة فى الصباح الباكر وعدم الجمع أثناء ارتفاع الحرارة مما يؤدى إلى تساقط الثمار الأخرى، كما يراعى أن تتم عملية الري فى الصباح الباكر أو فى المساء وعدم الإفراط فى الرى إضافة المعدلات السمادية الموصى وأيضا متابعة المصايد ومراقبة إصابة الثمار.