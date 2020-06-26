شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط لحوم وأختام مزورة فى حملات على الأسواق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف حملاتها البيطرية اليومية بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم ضبط احد كبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية وذلك بقرية بهواشى مركز منوف محافظة المنوفية، حيث تمكن أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية من ضبط المتهم وبحوزته عدد ستة أختام للحوم مزورة ، 5 بقرى 1 جاموسي تحمل اسم مجزر برقيم بالمنوفية وعدد ثلاثة زجاجات مادة ملونة كما تم ضبط 300 كجم لحوم بالقرية غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم واحالته .الى النيابة المختصة.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن هناك تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية على اسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى ، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية،إن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسي للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.