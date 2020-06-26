شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الكاثوليك بأسوان تشترط ملء استمارات على المصلين قبل حضور القداس غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القمص أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني بأسوان، عن تسجيل استمارة بيانات لمن يرغب حضور صلوات القداس الإلهى، حيث وضع كاهن الكنيسة الاشتراطات التالية لعودة الصلوات بكنيسته:
1- حضور القداس الإلهى بنسبة %25 من مساحة الكنيسة
2- ارتداء الكمامة الزامى من اجل المشاركة بالقداس
بينما بدأت إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، استعدادتها لفتح الكنائس وتنظيم القداسات، وقالت إيبارشية أسوان فى بيان لها: "إنه نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجدcovid - 19؛ فى البلاد والعالم وفى حالة انتشار إعادة فتح الكنائس مرة اخرى بقرار من الدولة أن تكون صلوات القداس الإلهى بإعداد محدودة.
وقامت الإيبارشية بإرشاد من الأنبا هدرا مطران أسوان بعمل برنامج لتنظيم حضور القداسات والإعداد المطلوبة وذلك بتسجيل بيانات الراغبين فى حضور القداسات مع مراعاة أنه سيقوم الفرد مرة واحدة بتسجيل بياناته والكنيسة التابعة لها؛ وسيقوم الفرد بحضور قداس واحد وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لحضور صلوات القداس الإلهى، وفى يوم حضور صلاة القداس الإلهى سيسمح بالدخول بالرقم القومي؛ على أن يغلق باب الكنيسة بعد مرور نصف ساعة من بدء صلاة القداس الإلهي".
كانت هذه تفاصيل خبر كنيسة الكاثوليك بأسوان تشترط ملء استمارات على المصلين قبل حضور القداس غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.