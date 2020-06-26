شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 70 حالة تعد على نهر النيل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 272,407 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، حيث تم إزالة 710 حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو الجاري ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ 277 إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 201 إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 232 إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ 277 إزالة خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو 2020 شملت 2 إزالة بمحافظة القاهرة و16إزالة بمحافظة الجيزة و13 إزالة بمحافظة القليوبية و3 إزالات بمحافظة الغربية و30 إزالة بمحافظة المنوفية و26 إزالة بمحافظة كفر الشيخ و8 إزالات بمحافظة الدقهلية و90 إزالة بمحافظة دمياط و14 بمحافظة أسيوط و25 إزالة بمحافظة سوهاج و25 إزالة بمحافظة قنا و19 إزالة بمحافظة الأقصرو6 بمحافظة اسوان ليكون إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 54142 إزالة

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام خلال هذا الأسبوع بتنفيذ حزمة من الإزالات بلغت 201 مخالفة شملت تنفيذ 40 إزالة بمحافظة المنوفية ، و29 إزالة بمحافظة القليوبية، وكذلك 51 إزالة بمحافظة الجيزة إلى جانب ١ إزالة بمحافظة سوهاج علاوة على 21 إزالة بمحافظة الشرقية، و13 ازاله بمحافظه البحيرة و14 إزالة بمحافظة الدقهلية و 14ازالة بمحافظة اسيوط و2 ازالة بمحافظة الغربية و6 إزالات بمحافظة المنيا و 10 إزالات بمحافظة قنا ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري 141470 إزالة.

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وفي سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجه القبلى بلغت 232 إزالة موزعة على عدد 5 محافظات .وقد تضمنت تنفيذ 193 إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظات كفر الشيخ 173 إزالة – المنوفية 20 إزالة بالإضافة لتنفيذ 9 إزالات بإقليم غرب الدلتا بزمام محافظة البحيرة 9 إزالات إلى جانب تنفيذ 15 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة الجيزة 15 إزالة وتنفيذ 15 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط 15 إزالة ليبلغ إجمالي الإزالات منذ بدء الحملة القومية حتى الآن 76795

وجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.