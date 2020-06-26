شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة مهنئة صلاح: دوره بارزا فى فوز ليفربول ودائما فخورين بك يا ابن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت وزارة الهجرة المصرية، النجم المصرى محمد صلاح، بعد تتويجه مع فريقه ليفربول بلقب بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج" بعد غياب 30 عاما، مؤكدة أنه كان له دورا بارزا فى الفوز بالبطولة لهذا الموسم، معربة عن فخرها الدائم بابن مصر.





وكتبت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على انستجرام: "تهانينا للاعبنا المصرى محمد صلاح، حصوله مع فريقه ليفربول على لقب الدورى الإنجليزى بعد غياب 30 عاما، حيث كان لصلاح دورا بارزا فى تتويج فريقه بلقب الدورى خلال هذا الموسم، فهو أكثر لاعبى الفريق تسجيلا للأهداف حتى الآن بالبطولة، ليصبح بذلك محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يحصل على بطولة الدورى الإنجليزى الأقوى فى العالم، دائما فخورين بك يا ابن مصر".





وساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى تتويج فريقه بلقب الدورى الإنجليزى للمرة رقم 19 فى تاريخ الريدز والأولى بعد غياب 30 عاما ومنذ التتويج بآخر لقب موسم 1989/1990، ليصل الفرعون المصرى إلى اللقب الرابع مع الريدز، بعدما ساعده فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

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وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية فى مسيرته بقميص ليفربول منذ الانتقال إليه قبل 3 سنوات، بعد شرائه من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو، ويبدأ صلاح رحلة من التوهج فى الملاعب الانجليزية، ويصبح أهم اللاعبين فى صفوف الريدز.

وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح قائمة أفضل لاعبى ليفربول خلال الموسم الحالى بمتوسط أداء بلغ 7.51 درجة خلال فعاليات المباريات التى خاضها الفريق المتوج بالنسخة الحالية.

وحسم نادى ليفربول بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز عقب فوز تشيلسى على حساب مانشستر سيتى فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الحالية للبطولة الأشهر فى العالم.

وجاء محمد صلاح على رأس أفضل 10 لاعبين فى الدورى الانجليزى الممتاز وفقاً لإحصائيات المراكز المتخصصة فى تقييم أداء اللاعبين بالدورى الانجليزى.