شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية سمالوط تفتتح منطقة عزل مرضى كورونا بمستشفى الراعى الصالح التابعة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس أمس، مركزًا لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد تابع لمستشفى الراعى الصالح. ويقدم المركز رعاية متوسطة وعناية مركزة بمدخل منفصل عن المستشفى لحماية المترددين عليه، وحتى يستمر في خدمة مرضاه دون تعرضهم لعدوى كورونا. وفى شبرا خصصت كنيسة أبي سيفين، والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا الشمالية لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19). Advertisements وقال أسقف شبرا انبا انجيلوس، أن اللجنة تقدم دعمًا في كيفية التصدي لهذا الفيروس، لافتا إلى أن البيانات تكون بسرية كاملة، لافتًا إلى أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء، لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. أما في إيبراشية شبرا الجنوبية، فقد أعلن الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، تخصيص خدمة بكنائس الإيبراشية لمساعدة مرضى كورونا سواء المعزولين منزليا، أو يتلقون العلاج بالمستشفيات، وتقدم اللجنة دعما روحيا ومعنويا ونفسيا وطبيا "استشارات طبية" ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطرانية سمالوط تفتتح منطقة عزل مرضى كورونا بمستشفى الراعى الصالح التابعة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.