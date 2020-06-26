طقس مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى غدا والعظمى بالعاصمة 35 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة وأن تكون الرياح نشطة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة فهى كالتالى: العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
ويشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.
كما يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة وستكون الرياح نشطة.
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