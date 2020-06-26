شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني: صلوا لطلب الحكمة لكل مسئول في عمله ولآبائكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حلقة جديدة من برنامج «معًا بنفس واحدة» فسر خلالها الإصحاح التاسع عشر من سفر «أعمال الرسل» عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقال البابا تواضروس الثاني، خلال الحلقة: أن الحكمة هي القادرة على أن تنجي وتحل المشاكل ضاربا المثل بإسكندر الذي اتبع الحكمة مع أهل افسس
وطالب البابا الجميع بالصلاة لأجل طلب الحكمة ولكي يهبها الله لكل مسئول في البلد ولكل أب وأم أثناء تربية أولادهم
وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.
يل المثال الصليب الأحمر ينقذ الانسان في الحرب دون النظر له فالمسيح جاء لكل البشر وفتح أحضانه على الصليب للجميع مستكملا: نصلي من أجل الوعاظ
كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة «Me sat» بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا) أما قناة «أغابي» فتعرضها في التاسعة مساءً.
وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.
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