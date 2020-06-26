شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني: صلوا لطلب الحكمة لكل مسئول في عمله ولآبائكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حلقة جديدة من برنامج «معًا بنفس واحدة» فسر خلالها الإصحاح التاسع عشر من سفر «أعمال الرسل» عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال الحلقة: أن الحكمة هي القادرة على أن تنجي وتحل المشاكل ضاربا المثل بإسكندر الذي اتبع الحكمة مع أهل افسس

وطالب البابا الجميع بالصلاة لأجل طلب الحكمة ولكي يهبها الله لكل مسئول في البلد ولكل أب وأم أثناء تربية أولادهم

وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

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