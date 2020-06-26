شكرا لقرائتكم خبر عن ايبراشية طنطا: عودة النشاط المسرحى بالكنيسة مع الالتزام بالضوابط الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي يرأسها الأنبا بولا مطران الإيبارشية، عن عودة النشاط المسرحي بالإيبارشية ولكن بإجراءات احترازية لاستثمار أوقات الأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقررت الإيبارشية أن يتم عمل نشاط مسرحي صيفي بشكل يتناسب مع ظروف المرحلة الحالية وبصورة تستثمر أوقات الأطفال والشباب فى الصيف وتخدم خدمة التربية الكنسية ولذلك فسوف تتعاون لجنتي الطفولة والنشاط المسرحي بالايبارشية فى مسرحة دورس مدارس الأحد لمرحلة ابتدائى وإعداد ترنيمة لكل درس تخدم الهدف المطلوب من الدرس يقدمها كورال الكنيسة بحيث أن تراعي الأعمال الأعمار المستهدفة، وتكون هذه الأعمال بمثابة وسيلة إيضاح تخدم كل خدام مرحلة ابتدائى.

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كما دعت كنيسة القديس أثناسيوس الرسولى بمدينة نصر شعبها لتسجيل عضوية بالكنيسة استعدادًا لفتحها مرة الأخرى، حيث قالت الكنيسة فى بيان لها: "إلى حين الإعلان عن تنظيم القداسات والتناول من الأسرار المقدسة؛ تقوم الكنيسة حاليا بتأكيد وتحديث وجود بيانتكم كأعضاء فى الكنيسة وفى المربعات السكنية المحيطة بالكنيسة، ونحن ككنيسة نعمل على عضوية الكنيسة منذ ست سنوات فلدينا معظم بيانات شعب الكنيسة ولكن نريد التأكيد وتحديث البيانات؛ وبعد الانتهاء من مرحلة العضوية يتم حجز حضور القداسات للأسر والأفراد بالتناوب من خلال موقع الكنيسة".