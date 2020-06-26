شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أحيى همة رجال الوزارة للاستعداد لفتح المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى :" ولا تبخسوا الناس أشياءهم " ، فإننى وللإنصاف أحيي الهمة التي يعمل بها رجال الأوقاف استعدادا لفتح المساجد وأشهد أن هناك رجالا كثيرين منهم يعملون بقلوبهم قبل أيديهم ابتغاء مرضاة الله ، فرحين بعمارة بيوته سبحانه و تهيئتها للركع السجود.

وتابع جمعة فى تصريحات اليوم:"هكذا أرى عملهم ، والله من وراء القصد ، وهو حسبنا وحسيبهم وكافينا وكافيهم ، ونسأله الرضا والقبول ، وألا يحرمنا بيوته وألا يرينا غلقها مرة أخرى"

Advertisements

وأكد جمعة فى تصريحات صحفية سابقة، أنه شخصيا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله(عز وجل )وضيوف بيوته متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع ، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله عز وجل وخدمتها ، مرضاة لله رب العالمين ، معربا عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد أمس الثلاثاء، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.