شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جهاز الشيخ زايد يشن حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حملة مكبرة بالتعاون مع الأمن وشرطة التعمير لإزالة الإشغالات والتعديات بسنتر اللؤلؤة بالحى الأول.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة تمكنت من رفع وإزالة جميع التعديات المقامة من اصحاب المحلات التجارية على الأرصفة والمناطق الخضراء المحيطة بها ، و ذلك استمرارا لخطة جهاز مدينة الشيخ زايد للقضاء على العشوائيات والحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه تم شن حملة إزالة اشغالات مكبرة أخرى بعدة مناطق بالحى الحادى عشر والحى السادس عشر.

وأشار المهندس مصطفي فهمى إلى أن الحملة أسفرت عن رفع وازالة جميع التعديات المقامة من اصحاب المحال التجارية على الارصفة والمناطق الخضراء المحيطة بها، مؤكداً متابعة واستمرار تلك الحملات للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة والحد من العشوائيات.

وفى سياق آخر، وجه المهندس مصطفى فهمي، بضرورة استمرار حملات تطهير وتعقيم جميع لجان إمتحان الثانوية العامة بمدينة الشيخ زايد حتى الانتهاء من جميع الامتحانات حرصا على سلامة وصحة الطلاب، مضيفا أن إدارة شئون البيئة بالجهاز قامت بتطهير جميع اللجان بعدد (5) مدارس وإجمالي لجان فرعية 110 لجان، وشمل التطهير والتعقيم جميع اللجان ودورات المياه والسلالم وغرف العزل.

كما أكد رئيس الجهاز على اتباع جميع الاجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلبة اللجان وعدم التكدس أمام اللجان، مضيفا انه تم تخصيص ٣ أتوبيسات مكيفة لتوصيل المراقبين من أمام مدخل زايد 1 إلى جميع اللجان بالمدينة تسهيلا عليهم وتوفيرا للوقت.

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