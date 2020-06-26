شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البرنامج التدريبي الإلكترونى فى الصيانة الكهربائية للعاملين بشركات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الإلكتروني في الصيانة الكهربائية للعاملين بشركات مياه الشرب، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ البرامج الإلكترونية التخصصية بنظام التدريب العملي التفاعلي للمهندسين (الصيانة الكهربائية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالشركات التابعة)، بحضور الدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركه أسيوط والوادي الجديد لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد الدكتورأحمد معوض بنوعية تلك الدورات التدريبية المتخصصة ومدى اهميتها فى شركات المياه والصرف، ووجه بالمزيد من تدريب العاملين الفنيين بشكل عملى وتطبيقى فى كافة المجالات وباستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن البرنامج يأتي ضمن خطط التدريب المعدة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للتوجه العام للدولة لتطبيق سياسات التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال والتي تهدف للتعامل مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد واعتماد الشركة على منظومة التدريب عن بعد كوسيلة أساسية لتدريب العاملين في كافة المجالات التخصصية.

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وأوضحت، أنه يعد أول برنامج عن بعد والذي تم تنفيذه فى مركز التدريب الإقليمي بشركة أسيوط بالتعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للتدريب بشركة أسيوط والإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة وبمشاركة عدد 35 مهندس كهرباء من 17 شركة تابعة.

وأكدت، أهمية مواكبة متطلبات العصر والاهتمام بتنفيذ خطة التدريب الإلكتروني التخصصية الموجهة إلى جميع الشركات التابعة لتحقيق أعلي استفادة للعاملين بالشركات لتحقيق معدلات أداء عالية مع ضرورة الاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام المنصات الإلكترونية للشركة في تنفيذ التدريب.

ومن جانبها، أكدت وفاء يوسف مدير عام التدريب، على أهمية الربط والتعاون بين الشركات من خلال خطة إقليمية تستهدف تدريب وتنمية قدرات الكفاءات البشرية فى جميع التخصصات والتى يراعى فيها تحقيق الأهداف العامة والمرحلية للإدارات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات للوصول إلى أداء مؤسسى متوازن وفعال، والتى عليه تقوم إدارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بمتابعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشود وتقييم وتقويم أداء العملية التدريبية والوقوف على المعوقات التى واجهت التنفيذ للتغلب عليها ... هذا بالإضافة إلى العمل على تحديث البنية التحتية الأساسية لمراكز التدريب لتواكب التكنولوجيا الحديثة.