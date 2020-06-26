شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بذكرى إقامة أول قداس بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية اليوم بذكرى إقامة أول قداس في الكاتدرائية الجديدة المقامة بدير الأنبا رويس، وأقيم في ذلك اليوم قداس رأسه البابا كيرلس السادس واشترك معه البطريرك مارإغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وعدد من مطارنة السريان والهند والأرمن الأرثوذكس، وحضره الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور أثيوبيا، والكاردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية، وكثير من رؤساء الأديان والمطارنة والأساقفة ورجال الدين مصريين وأجانب من مختلف بلاد العالم وعدد غفير من الشعب نحو ستة آلاف نسمة،

وكان الصندوق الذي يحوي رفات مارمرقس الرسول موضوعًا على مائدة في منتصف شرقية هيكل الكاتدرائية، وما أن انتهى القداس حتى نزل البابا كيرلس يحمل صندوق الرفات في موكب كبير واتجه إلى مزار القديس مرقس المُعد له تحت المذبح الرئيس، وأودع الصندوق في المزار وأنشدت فرق التراتيل ألحانًا مناسبة بلغات مختلفة تحية لمارمرقس الرسول، فكان يومًا بهيجًا من أسعد أيام كنيسة الإسكندرية.