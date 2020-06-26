مصر | انتظام حركة المرور بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 11:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر انتظام حركة المرور بشوارع وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيولة مرورية شهدتها شوارع وكباري ميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، وانتظام حركة سير السيارات، وسط تواجد امنى.

كما ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وانتظمت حركة المرور أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وجميع قطاعات الطريق الدائري.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

وتفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.

وأكد مدير الإدارة على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد مدير الإدارة على القوات بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، في وقت الحظر المقرر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، واتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوي فيروس الكورونا "كوفيد 19".

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ونبه مدير المرور على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4581) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، بجانب ضبط عدد (2727) مركبة مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ضبط 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، خلال حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وجاءت أبرز القضايا كالتالي:

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية) لحيازته (2،740 طن "لحوم مُجمدة – كبده") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.