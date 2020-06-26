شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مسجد محمد على فى القلعة استعدادا لاستقبال المصلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، حملات التعقيم التى بدأتها منذ قرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة، بداية من غد السبت، مع الالتزام بضوابط محددة أعلنتها وزارة الأوقاف.

وانطلقت اليوم الجمعة، حملات تعقيم في مسجد محمد على بالقلعة، والذى من المقرر أن ينقل منه صلاة الجمعة اليوم.

كانت وزارة الأوقاف وزعت كميات من مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة، ووجهت بسرعة التعقيم، ورسم علامات التباعد على السجاد بمسافات متر ونصف المتر بين كل مصلى رأسيا وأفقيا، وكذلك تحقيق التباعد بين المقاعد الخاصة بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الذين يؤدون الصلاة جالسين داخل المسجد.

ووجهت وزارة الأوقاف مديرياتها على مستوى المحافظات بضرورة نشر ضوابط فتح المساجد على نطاق واسع، والتأكيد على الأئمة بضرورة التنبيه عليها عند كل صلاة، مع التأكيد على غلق أبواب المسجد عند اكتمال العدد وفقا للعلامات المحددة بالمسجد، وعدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد، بالإضافة إلى عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.

كما شددت وزارة الأوقاف، على ضرورة عدم فتح مصليات السيدات خلال المرحلة الحالية، وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلاً لا يحتاج إلى مكبرات صوت، تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، وفتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

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