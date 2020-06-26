شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لمزارعى الأعلاف الخضراء ودعم الإنتاج الحيوانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365 "، عدد من التوصيات التي أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية و الصيفية، مراعاتها خلال الفترة الحالية ولزيادة الإنتاج الحيوانى.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولاً: البرسيم المسقاوى :

-يبدأ الحصاد بمجرد انتهاء عملية النضج في الصباح الباكر.

-يتم عملية الدراس بمجرد جفاف البرسيم بعد الحصاد.

-تتم عملية الغربلة وإجراءات الفحص والإعتماد للمساحات المبلغ عنها من قبل إستعداد لتعبئتها وتخزينها للبيع في أغسطس وسبتمبر.

ثانياً: البرسيم الحجازي:

-يترك البرسيم الذي تم حشة في شهر مايو في حالة الحصول علي بذرة .

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ثالثاً: محاصيل العلف الصيفية :

-إجراء عمليات العزيق وإعطاء جرعة السماد الأزوتي الموصي بها سابقاً.

-أخذ الحشة الأولي لزراعات الصيفي التي تمت في إبريل.

-أضافة الجرعة الثانية من السماد الأزوتي عقب الحش.

-الحش علي أرتفاع من 7-10سم من سطح التربة في محاصيل العلف الصيفية.

-الحش في اللوبيا علي أرتفاع 20سم أي بعد 20سم من الجذر لضمان أستمرارالنموفي الحشات التالية.

فيما يواصل قطاع الارشاد الزراعى، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلا في الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل، اصدر نشرات توصيات فنية مصورة، توضح خلالها الاجراءات والمعاملات والممارسات الواجب على مزارعي محاصيل الزراعية اتباعها .

والتوسع في منظومة التحول الرقمي، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من اية اصابات.

كما يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديري عموم الارشاد الزراعي والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديري المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها الى كافة المزارعين.