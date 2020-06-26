شكرا لقرائتكم خبر عن فنون جميلة حلوان: بدء تقييم بحوث طلاب فرق النقل وإعلان النتائج 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الحلمية بجامعة حلوان ، أن الكنترول بدا فى أعمال تقييم ورصد بحوث طلاب فرق النقل بالكلية والتى تمثل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .

واضاف الدكتور أحمد فؤاد هنو فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 " أن اعمل التقييم والرصد ستستغرق حوالى اسبوعين حيث أنه فور الانتهاء من تقييم البحوث يتم رصد النتائج ووضعها فى الكشوفات المخصصة لذلك .

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وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة أن اعلان النتائج لطلاب فرق النقل سيكون قبل عيد الاضحى المبارك وتحديدا فى 20 يوليو المقبل .

وتابع عميد كلية الفنون الجميلة أن مجلس الكلية قرر تقييم المشروعات التى نفذها الطلاب منذ بداية العام الجامعى فى شهر سبتمبر وحتى مايو لاحتسابها ضمن درجات الطلاب بدلا من تأجيل امتحانات الأجزاء العملية .

وذكر عميد كلية الفنون الجميلة ، أن القرار ياتى فى إطار التيسير على الطلاب خاصة وأن الطلاب نفذوا العديد من المشروعات طوال العام الدراسى فضلا عن أن طبيعة العملى بالكلية يختلف عن الكليات التى تتطلب تدريب اكلينكى مثل كليات الطب .