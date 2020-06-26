شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 32 ألف شقة بمشروعى سكن مصر والإسكان الاجتماعى بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات المختلفة، ومراعاة توزيع المبانى الخدمية، لخدمة سكان المشروعات المختلفة، والاستخدام الأمثل للأراضى، والالتزام بأعلى جودة للتشطيبات، واختيار ألوان الواجهات بعناية، وكذا الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وزيادة أعداد الأشجار المُظللة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 3120 وحدة سكنية (130 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمنطقة الـ 2600 فدان، وتجاوزت نسبة التنفيذ فى بعض المواقع 90 %، كما بلغت نسبة تنفيذ شبكة المياه بالمشروع 60 %، وشبكة الصرف الصحي 85 %.

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وأشار الوزير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 28752 وحدة سكنية (1198 عمارة)، بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع أكثر من 70 %، بينما بلغ متوسط نسب التنفيذ (المرافق الخارجية)، 90 % لشبكات المياه، و95% لشبكة الصرف الصحى، و95 % لشبكة الكهرباء، و95 % لشبكة الطرق.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم وجارٍ تنفيذ 25.888 كم طرق رئيسية، وتم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة، لخدمة سكان المشروعات بالمدينة، وتشمل، 8 مدارس، و5 حضانات، و15 مركزاً تجارياً، و4 مراكز طبية، و5 ملاعب مفتوحة، ومخبز، ومركز شباب، ومبنى شرطة ومطافئ.