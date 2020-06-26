82% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المقاهى حال مخالفتها نسبة إشغال 25%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المقاهى حال عدم التزامها بنسبة 25% من الإشغال لمواجهة كورونا، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة مخالفة القرار. وأيد82% من القراء تغليظ عقوبة المقاهى حال عدم التزامها بنسبة 25% من الإشغال لمواجهة كورونا، بينما رفض 18% من القراء تغليظ عقوبة المقاهى حال عدم التزامها بنسبة 25% من الإشغال لمواجهة كورونا.



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