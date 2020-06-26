شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعيد القطارات "التوربينى" بعد 13 عاما خارج الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد إعادة قطارات التوربينى للعمل على خطوطها مرة أخرى بعد نحو 13 عاما من إخراجها من الخدمة و"تخريدها"، لكن هذه المرة ستكون قطارات توربينى جديدة كلا منها عبارة عن وحدة واحدة وستصنعها شركة تالجو الأسبانية، ومخطط وصول أولى هذه القطارات الجديدة خلال مارس المقبل.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد لـ"الخليج 365" أن 6 قطارات جديدة كلا منها عبارة عن وحدة واحدة تعاقدت عليها الهيئة مع شركة تالجو لتصنيعها وتوريدها بتكلفة 126 مليون جنيه، لافتا إلى أنه وفقا للتعاقد سيصل أول قطار من هذه القطارات الجديدة خلال مارس المقبل ليستمر تجريبه واختباره على خطوط السكة الحديد لمدة 3 شهور.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أنه بعد اختبار القطار الأول والتأكد من مواصفاته وسلامته سيتم تشغيله فى نقل الركاب منتصف 2021، على أن يتم تتابع وصل باقى القطارات الـ 6 بواقع قطار شهريا، بحيث يكتمل توافد القطارات الجديدة المتعاقد عليها مع نهاية 2021.

وقالت مصادر مسئولة إن كل قطار من القطارات الجديدة بتكون من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، والسرعة التصميمة للقطارات القطارات الأسبانية الجديدة تصل إلى 160 كم/س.

وأوضحت المصادر أن تكلفة القطارات التوربينى الجديدة يتم تمويلها بالكامل من خلال البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فى صورة قرض ميسر، مشيرة إلى أن التعاقد مع الشركة الأسبانية يشمل ملحق عقد صيانة للقطارات الجديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 8 سنوات، بجانب إعادة تأهيل إحدى ورش هيئة السكك الحديدية وتزويدها بالمعدات اللازمة لإجراء الصيانة المطلوبة وتدريب العاملين بالسكك الحديدية على أساليب صيانة هذه القطارات.

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وعربات القطارات التوربينى الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.

يذكر أن السكة الحديد تعاقدت على شراء القطارات الأسبانية الجديدة الـ 6 بجانب صفقة تصنيع وتوريد الـ 1300 عربة الروسية الجديدة، حيث متوقع وصول أول دفعة من العربات الروسية الجديدة وعددها 30 عربة نهاية الشهر الجارى، وذلك ضمن خطة التحديث الشامل لأسطول قطارات الهيئة من أجل تتحسين مستوى الخدمة.

ومخطط إحلال القطارات المكيفة الجديدة بما فيها التوربينى الجديد والواردة ضمن صفقة الـ 1300 عربة محل القطارات المكيفة الحالية بنوعيها "الأسبانى والفرنساوى" العاملة على خطوط المسافات الطويلة حاليا، حيث مخطط سحب القطارات المكيفة الحالية باستثناء قطارات الـ vip التى دخلت الخدمة فى 2016 تباعا مع توريد وتشغيل القطارات الجديدة.