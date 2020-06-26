شكرا لقرائتكم خبر عن فى 14 صورة.. كيف استعدت محافظات مصر لاستقبال المصلين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علامات إرشادية، وإجراءات للتباعد بين المصلين، وأعمال تعقيم وتطهير.. هكذا استعدت محافظات مصر لاستقبال المصلين غدا السبت، حيث تفصلنا ساعات قليلة وتعود الحياة لبيوت الرحمن، ويبدأ المصلون أداء صلاة الجماعة بالاشتراطات التى وضعتها وزارة الأوقاف ومجلس الوزراء، فى إطار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

"حى على الصلاة حى على الفلاح" ، بتلك الصيغة سيعود الأذان لصيغته الأصلية، ويتوجه رواد المسجد للصلاة بعد أكثر من 3 شهور من الإغلاق للمساجد فى مصر، لكن الصلاة وضعت لها شروط مختلفة فى تلك الجائحة، ومع انتشار فيروس كرونا.

ففى الدقهلية، تفقد الدكتور المحافظ أيمن مختار، مسجد النصر بالمنصورة للاطمئنان على إجراءات استقبال المصلين ابتداء من فجر غد السبت.

وتابع محافظ الدقهلية الإجراءات التي اتخذتها مديرية الأوقاف، حيث أشاد بحسن الأداء، ووضع الإرشادات وعلامات التباعد بين المصلين، وهنأ مختار الشيخ طه زيادة باستئناف أداة الصلوات بالمساجد، مشددا على اتباع إجراءات التباعد.

وفى الغربية، أعلنت المحافظة الضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا بنطاق مدن ومراكز المحافظة، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة، لحين إشعار آخر بناء علي تعليمات وزارة الأوقاف.

وتضمنت الضوابط فتح المساجد دون الزوايا أو المصليات، وارتداء المصلين الكمامات داخل المسجد، واصطحاب المصلين المصليات معهم، واهتمام المصلين بالتعقيم والتطهير المستمر، ووضع علامات للتباعد بين المصلين والالتزام بها، وعدم فتح دورات المياه أو الحمامات أو الأضرحة، وعدم تشغيل أى كولديرات أو ترك مبردات مياه داخل المسجد.

كما تضمنت الضوابط عدم دخول الجنائز، وعقد القران ودور المناسبات، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات، واستخدام مكبرات الصوت الخارجية في الآذان فقط، وإقامة الصلاة بعد الآذان مباشرة، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

وفى جنوب سيناء، أعلنت المحافظة فى بيان لها، عن انتهاء الاستعدادات بمساجد منطقة دهب لاستقبال المصلين، وأوضح البيان أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بدأ مجلس مدينة دهب بإجراءات تطهير المساجد ووضع علامات التباعد الاجتماعي داخل المساجد استعدادا لفتحها غدا السبت 27، وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمدينة، وإدارة الأوقاف.

وفى الإسكندرية عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اجتماعاً طارئاً لمديرى الإدارات الفرعية وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن نصر نصار والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة لمباحثة آليات تطبيق قرارات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس فى إطار الضوابط التى حددتها الوزارة .

وأضاف البيان عدم فتح دورات المياه الخاصة بالمساجد وغلقها غلقا تاماً، وعدم فتح دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنازة أو عقود القران داخل المسجد، وعدم فتح الأضرحة والمقامات نهائياً وكذلك الأبواب المؤدية لها.

وأكد" البيان "عدم إقامة أى دروس أو محاضرات أو ندوات أو أى أنشطة داخل المسجد سوى أداء الصلوات فقط، تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد لأى أحد من غير العاملين بالأوقاف.

وفى حالة مخالفة هذه التعليمات يتم غلق المسجد فوراً حتى زوال أزمة كورونا. كما أنه فى حالة ترك المفتاح مع أى أحد من غير المنتسبين للأوقاف سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب فى ذلك.

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ووجه الشيخ خشبة كلمة إلى رواد المساجد طالبهم فيها بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات للحفظ على أنفسهم وغيرهم حتى تمر هذه الأزمة، وأكد أن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى وأنه سيتخطى هذه الأزمة بتكاتفه والتفافه حول قيادته الحكيمة، وقد ختم كلمته متوجهاً إلى الله أن يرفع هذا البلاء عن البلاد.

وفى سوهاج، أكد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تحديد عدد 2000 مسجد بالمراكز والقرى للبدء في تنفيذ خطة العودة لصلاة الجماعة، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها التباعد الاجتماعى والكمامة لكل مصلى ومصليه خاصة به.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن التزام المصلين بالقواعد والإجراءات الإحترازية هو العامل الأساسى في استكمال فتح المساجد حتى تعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تعاون العمد والمشايخ والأئمه بالقرى والمراكز نحو تنظيم المصلين، وإقناعهم بضرورة الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وفى الأقصر قاد الشيخ محمود عبد العظيم بغدادى مدير إدارة أوقاف الطود شرق، جولة تفقدية على مساجد الإدارة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للإدارة، وبناء على تعليمات الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، للاطمئنان على تنفيذ تعليمات الوزارة.

وفى الوادى الجديد أعلن الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف، أنه جرى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح الفنادق السياحية والمطاعم والمقاهي طبقا لاشتراطات مجلس الوزراء، وتم التنبيه على موظفي المساجد من عمال ومقيمي الشعائر بافتتاح المساجد لاستقبال المصلين بإجراءات احترازية اعتبارًا من غد السبت ومن أهم التنبيهات، التنبيه على رواد المساجد أن يكون لدي كل مصلي لديه السجادة الخاصة به، مع ارتداء الكمامات وإقامة الصلاة مباشرة عقب الانتهاء من الأذان والانصراف للجميع عقب انتهاء الصلاة بحد أقصى عشر دقائق وإغلاق دورات المياه.

وأضاف رمضان، أن كل إدارة تواصل تحديد عدد المساجد التي سيجري فتحها للمصلين على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، مع الالتزام بتنفيذ تعليمات وقواعد الوزارة دون تهاون، حيث سيجري إغلاق دورات المياه نهائيا، وعدم فتح دور المناسبات والأضرحة وعدم فتح مصليات السيدات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة غير الصلاة.

ولفت رمضان، إلى أن الإمام أو المسئول عن المسجد سيتواجد في جميع الصلوات، مع عدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، وعدم فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات، والاقتصار على المساجد فقط دون الزوايا.

وفى دمياط أكدت المحافظ منال عوض، أنه وفور صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة مع تعليق الصلوات الأسبوعية منعًا للتكدس، تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمساجد التى سيتم فتحها والبالغ عددها 363 مسجد بنطاق المحافظة .

وفى هذا السياق وجهت المحافظ إلى إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط بالبدء في تنفيذ حملات تطهير وتعقيم شاملة لتلك المساجد ، كما وجهت أيضاً الى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بتطبيق كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا و تجهيز المساجد بعلامات استرشادية لتحقيق التباعد بين المصلين وفقا للمسافات المقررة حفاظاً على سلامتهم مؤكدةً على الالتزام التام بغلق دورات المياه وأماكن الوضوء منعا لانتقال العدوى وكذا استمرار غلق دور المناسبات نظرًا لما تشهده من تجمعات كبيرة.















