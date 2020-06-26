شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة خامسه لسيده نتيجة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة وفاة خامسه لسيدة مسنة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في مستشفي العريش العام.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أن السيدة 85 عاما من مدينة العريش، حيث توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفي العريش العام.

أضاف شوكة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن المتوفاه في مقابر مدينة العريش بمعرفة أدارة الطب الوقائي وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتها.

أشار شوكة، إلى أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الخامسه في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفيت من قبل سيدتين وموظف من مدينة العريش، ومسن من مدينة الشيخ زويد نتيجة الإصابة بالفيروس.

لفت شوكه إلى أن اجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوي المحافظة بلغ 139 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد سلبية 42 حالة وايجابية 35 حالة أخرى وهناك 4 حالات لا زالت تحت البحث، بجانب عزل 58 حالة منزليًا بدون أخذ عينات «شفاء 35 حالة-23 حالة تحت العزل».

وأشار شوكة إلى وفاة 4 حالات من قبل «3 حالات من العريش وحالة من الشيخ زويد» من الحالات الايجابية وشفاء 7 حالات وحجز 7 حالات بمستشفى العريش العام و4 حالات بمستشفى بئر العبدالمركزي وعزل 13 حالة منزليًا.

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