شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة شمالاً.. شديد الحرارة جنوباً والعظمى 35 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة طقسا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد .

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومناطق من شمال الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقى الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 30 )، السواحل الشمالية ( 87– 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 40 – 15).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35 – 23»، الإسكندرية «28 – 23»، قنا «38- 27»، الأقصر «39– 26»، أسوان «40 – 27» .

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